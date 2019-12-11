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Комитет Государственных доходов МФ РК
Комитет Государственных доходов МФ РК
11.12.2019

С 2020 года будут изменены нормы беспошлинного ввоза товаров

С 1 января 2020 года нормы беспошлинного ввоза товаров для личного пользования, пересылаемых в международных почтовых отправлениях, а также доставляемых перевозчиком в адрес одного физического лица, будут составлять 200 евро и 31 килограмм.

Напомним,  в настоящее время (по 31 декабря 2019 года) нормы, в пределах которых товары для личного пользования ввозятся на таможенную территорию Евразийского экономического союза без уплаты таможенных пошлин, налогов, составляют 500 евро и 31 кг. в течение 1 календарного месяца в адрес одного физического лица.                                                   

В случае превышения установленных норм, потребуется уплата таможенных платежей по ставке 15% от стоимости, но не менее 2 евро за килограмм веса в части превышения стоимостной и/или весовой норм.

Справочно: в настоящее время (по 31 декабря 2019 года) единые ставки таможенных пошлин, налогов составляют 30 % от стоимости, но не менее 4 евро за 1 кг. в части превышения стоимостной и(или) весовой норм.

Например, посылка, заказанная в зарубежном интернет-магазине, стоимость которой 300 евро, подлежит таможенному декларированию путем подачи пассажирской таможенной декларации, а также уплаты  таможенных платежей по ставке 15% от стоимости в части превышения стоимостной нормы (т.е. 15 % от 100 евро) или допустим, если посылка стоит меньше 200 евро, но вес ее составляет 35 кг (т.е. больше весовой нормы на 4 кг), то обложению таможенными пошлинами подлежит 4 кг.

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