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  3. С 2010 года в киберспорте было разыграно около 750 млн долларов
Finance.kz
Finance.kz
В четверг, в 11:53

С 2010 года в киберспорте было разыграно около 750 млн долларов

Киберспортивный журналист Род «Slasher» Бреслау подвел итоги десятилетия для киберспорта.

«В 2010 году киберспорт восстанавливался после закрытия организаций и лиг, студий освещения в зачаточном состоянии и отсутствия матчей.

С тех пор 750 миллионов долларов были разыграны между игроками в десятках лучших соревновательных игр с сотнями миллионов поклонников киберспорта по всему миру.

Мы сделали это!» – написал Бреслау в твиттере.

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