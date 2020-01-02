С 2010 года в киберспорте было разыграно около 750 млн долларов

Киберспортивный журналист Род «Slasher» Бреслау подвел итоги десятилетия для киберспорта.

«В 2010 году киберспорт восстанавливался после закрытия организаций и лиг, студий освещения в зачаточном состоянии и отсутствия матчей.

С тех пор 750 миллионов долларов были разыграны между игроками в десятках лучших соревновательных игр с сотнями миллионов поклонников киберспорта по всему миру.

Мы сделали это!» – написал Бреслау в твиттере.