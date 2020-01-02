С 2010 года в киберспорте было разыграно около 750 млн долларов
Киберспортивный журналист Род «Slasher» Бреслау подвел итоги десятилетия для киберспорта.
Киберспортивный журналист Род «Slasher» Бреслау подвел итоги десятилетия для киберспорта.
«В 2010 году киберспорт восстанавливался после закрытия организаций и лиг, студий освещения в зачаточном состоянии и отсутствия матчей.
С тех пор 750 миллионов долларов были разыграны между игроками в десятках лучших соревновательных игр с сотнями миллионов поклонников киберспорта по всему миру.
Мы сделали это!» – написал Бреслау в твиттере.
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