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Во вторник, в 2:34

Рыночная стоимость компании Tesla превысила $1 трлн

Рыночная стоимость компании Tesla превысила $1 трлн

Рыночная стоимость созданной Илоном Маском компании Tesla превысила на торгах на Нью-йоркской фондовой бирже отметку $1 трлн.

Рыночная стоимость созданной Илоном Маском компании Tesla превысила на торгах на Нью-йоркской фондовой бирже отметку $1 трлн. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Акции Tesla взлетели в понедельник на фоне сделки с Hertz Global Holdings Inc, заказавшей 100 тыс. электромобилей. Рост стоимости акций превысил 9%, что и обеспечило для Tesla преодоление порога $1 трлн.

Компания Маска пока еще значительно отстает от лидеров рынка: рыночная стоимость Apple, например, составляет $2,46 трлн, Microsoft - $2,3 трлн. Однако Tesla установила рекорд скорости преодоления отметки $1 трлн. Для этого ей понадобилось менее 18 лет (основана 1 июля 2003 года).

Фото: latimes.com

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