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В понедельник, в 11:42

Рыночная капитализация Apple достигла $2,62 трлн

Рыночная капитализация Apple достигла $2,62 трлн

Новости из Купертино о продолжении работ по созданию собственного электромобиля подтолкнули котировки ценных бумаг компании к новому историческому максимуму.

Новости из Купертино о продолжении работ по созданию собственного электромобиля подтолкнули котировки ценных бумаг компании к новому историческому максимуму. На днях рыночная капитализация производителя смартфонов достигла отметки $2,62 трлн. Это позволило Apple обогнать Microsoft и снова стать самой дорогой компанией в мире.

До этого акции техногиганта достигали пика 7 сентября, когда их стоимость приблизилась к $157,26 за бумагу. Сейчас акции Apple торгуются уже по $159,96. Аналитики отмечают, что с начала года стоимость ценных бумаг производителя выросла более чем на 22%. Напомним, в конце прошлой недели появилась информация о том, что Apple готовит к выпуску свое беспилотное авто без руля и педалей, которое может поступить в продажу уже в 2025 году.

Проектные работы по созданию Applecar возглавил бывший руководитель подразделения Apple Watch Кевин Линч. Ранее некоторые инженеры IT-гиганта заявляли, что на разработку может понадобиться от 5 до 7 лет. Однако с появлением нового процессора, который позволяет обеспечить большинство функций беспилотного вождения, в Купертино пришли к выводу, что прорыв все же возможен. Ожидается, что на основе нового чипа будет создана вся аппаратная часть будущего беспилотного авто.

Фото: see.news

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