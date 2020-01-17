Рыночная капитализация Alphabet достигла $1 трлн

Акции Alphabet подорожали на 0,9% в четверг, и ее рыночная капитализация достигла $1 трлн. Ранее преодолеть эту отметку удалось Apple, Amazon и Microsoft. Кроме того, более $1 трлн стоит саудовская нефтяная госкомпания Saudi Aramco: в декабре она провела IPO, в ходе которого была оценена в $1,7 трлн, затем на второй день торгов ее капитализация превысила $2 трлн, а в последние дни составляет $1,8-1,9 трлн.

С начала года акции Alphabet выросли почти на 9% благодаря надеждам инвесторов на то, что 3 февраля компания снова отчитается о сильном росте выручке от онлайн-рекламы. Когда-то сооснователи Google опасались, что зависимость от онлайн-рекламы может негативно сказаться на работе ее поисковика. Однако она до сих пор служит драйвером роста бизнеса. На долю онлайн-рекламы пришлось 83,7% выручки Alphabet в III квартале 2019 г.

Первой публичной компанией, чья стоимость достигла $1 трлн, стала Apple в августе 2018 г. Затем эта отметка покорилась Amazon, а в апреле 2019 г. — и Miсrosoft, которая в прошлом году становилась самой дорогой компании мира.

Индекс Nasdaq Composite в 2019 г. вырос на 35,2%, превысив отметку 9000 пунктов; в начале 2020 г. рост продолжился. На акции пяти крупнейших технологических компаний приходится около 36% совокупной капитализации индекса. По итогам торгов в четверг стоимость лидера, Apple, составила $1,36 трлн, Microsoft – $1,24 трлн, Amazon – $923,2 млрд, Facebook – $630,8 млрд.

В декабре Alphabet объявила, что сооснователи Google Ларри Пейдж и Сергей Брин отойдут от управления материнским холдингом, чтобы упростить структуру руководства бизнесом. В результате, гендиректор Google Сундар Пичаи занял аналогичную должность в Alphabet. Однако Уолтер Прайс, управляющий фондом Allianz Technology Trust, уверен (цитата по Financial Times): Alphabet стоила бы на 50% дороже, если бы Брин и Пейдж, сохраняющие акции особого класса с гораздо большим числом голосов, чем обыкновенные акции, «изменили свою позицию и больше прислушивались к интересам инвесторов, как это сделали Apple и Microsoft».

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По прогнозам аналитиков, выручка компании вырастет примерно на 20% по итогам 2019 г. и составит более $160 млрд. Это примерно соответствует ее темпам роста в 2010 г., хотя тогда она была в пять раз меньше. «Вряд ли 10 лет назад кто-то предполагал, что и сейчас она будет расти на 20%», – приводит FT слова аналитика RBC Capital Markets Марка Махэйни. По его словам, Google заключила крайне удачную сделку, приобретя YouTube в 2006 г. При этом у нее есть еще огромный потенциал для роста, ведь она занимает только 10-15% мирового рекламного рынка, считает Махэйни.

Другие виды бизнеса, включая магазин приложений Play Store, облачное хранение данных и продажу гаджетов, приносят Alphabet уже более 16% выручки, и доходы от них растут почти вдвое быстрее. Но наиболее амбициозные проекты холдинга пока не окупаются. Хотя некоторые аналитики оценивают подразделение Waymo, разрабатывающее самоуправляемые автомобили, в $150 млрд, другие недовольны тем, что компания отвлекается на столь дорогостоящие проекты, которые даже могут не стать бизнесом. «Несмотря на весь хайп вокруг самоуправляемых автомобилей, на их пути слишком много препятствий, чтобы они получили широкое распространение к 2030 г.», – писал в отчете аналитик Deutsche Bank Тим Рокосса. «Они [Alphabet] пытаются найти новый Google, но его не существует», – считает Прайс из Allianz.

Сооснователи Google во время ее IPO в 2004 г. не хотели, чтобы об успешности компании судили по рыночной капитализации, и говорили, что их реальная цель – «сделать мир лучше». В интервью FT 10 лет спустя Пейдж выражал сожаление, что Google не удалось сильно изменить мир, несмотря на ее огромные ресурсы: «Имея все эти миллиарды, нам стоит инвестировать в улучшение жизни людей. Если мы просто продолжим делать то же самое, мне это будет казаться преступлением».

Но к компании накопились и претензии. За последние два года Еврокомиссия несколько раз оштрафовала Google в общей сложности более чем на 8 млрд евро за антиконкурентное поведение. А бывший глобальный директор по международным отношениям Google Росс Лажёнес, проработавший в компании более 11 лет, утверждает, что «в какой-то момент прибыль стала для Google важнее любого другого фактора», важнее желания «сделать мир лучше и служить нашим пользователям» (его видеообращение приводит Bloomberg). По словам Лажёнеса, его самого уволили за то, что он выступал против политики компании, защищая права человека и сотрудников. «Меня поражает, что Google вообще стала рассматривать вопрос о возвращении в Китай, чтобы предлагать цензурируемый продукт», – сказал Лажёнес, который формализировал в компании принципы поддержки свободы слова и защиты частных данных.

«Мы твердо привержены поддержке усилий и организаций в области защиты прав человека», а Лажёнес попал под сокращение в результате реорганизации, ответила на это представитель Google Дженн Кайзер. Сейчас он баллотируется в сенаторы от штата Мейн, заявляя, что время саморегулирования для технологических платформ прошло. В прошлом году регуляторы США инициировали несколько антимонопольных расследований против ведущих технологических компаний, поскольку в обществе растет беспокойство по поводу обеспечения конфиденциальности данных интернет-пользователей.