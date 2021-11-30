Руководители нацкомпаний Казахстана рассказали о статусе подготовки к IPO

В преддверии IPO в рамках Комплексного Плана Приватизации на 2021–2025 годы в Международном финансовом центра «Астана» («МФЦА») состоялось совещание по обсуждению подходов к проведению листинга портфельными компаниями Фонда «Самрук-Казына» («Фонд»). Об этом сообщает пресс-служба Astana International Exchange (AIX).

В ходе мероприятия обсуждались сроки выхода на фондовый рынок, возможности реализации передовой международной практики привлечения капитала, практические механизмы по продвижению отечественных эмитентов в глобальном инвестиционном сообществе и в Казахстане.

Топ-менеджмент компаний, нацеленных на IPO в краткосрочной перспективе, среди которых АО «Air Astana», АО «НК «КазМунайГаз» и АО «КазТрансГаз» рассказали о статусе подготовки к выходу на публичный рынок и планах по размещению.

Управляющий Международного финансового центра «Астана» Кайрат Келимбетов отметил:

«Стратегия по приватизации госактивов, которую предложил Елбасы в 2015 году, не только направлена на развитие рынков капитала, но также способствует повышению эффективности этих компаний и генерированию ими высокой доходности для государства. Юрисдикция и инфраструктура МФЦА предлагают максимально привлекательные условия для реализации программы приватизации на площадке МФЦА, и успешный кейс «Казатомпрома» это доказывает».

Председатель правления АО ФНБ «Самрук-Казына» Аламасадам Саткалиев сказал:

«Руководство страны и правительство поставили перед Фондом и МФЦА серьезные задачи по привлечению инвестиций и развитию фондового рынка. Наиболее важным направлением сотрудничества Фонда и МФЦА является IPO крупнейших портфельных компаний на бирже AIX. Мы готовы «синхронизировать» планы по выходу на международные рынки капитала с адаптацией отдельных элементов «Народного IPO» на локальных площадках. Такой подход полностью отвечает общегосударственным задачам, интересам Фонда и его компаний».

Председатель правления AIX Ренат Бектуров заявил:

«Согласно поручению Президента Касым-Жомарта Токаева, розничные инвесторы должны получить широкие возможности участия в предстоящих IPO. Крайне важно структурировать предложение для публичного рынка так, чтобы оно было максимально доступным и стимулировало инвесторов не просто покупать и продавать, но и удерживать акции в портфеле. Это можно осуществить, используя инновационные подходы, и биржа AIX готова этому содействовать».

Фото: bestnews.kz