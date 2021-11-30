  1. Главная
  2. Новости
30.11.2021

Руководители нацкомпаний Казахстана рассказали о статусе подготовки к IPO

Руководители нацкомпаний Казахстана рассказали о статусе подготовки к IPO

Топ-менеджмент компаний, нацеленных на IPO в краткосрочной перспективе рассказали о статусе подготовки к выходу на публичный рынок и планах по размещению.

В преддверии IPO в рамках Комплексного Плана Приватизации на 2021–2025 годы в Международном финансовом центра «Астана» («МФЦА») состоялось совещание по обсуждению подходов к проведению листинга портфельными компаниями Фонда «Самрук-Казына» («Фонд»). Об этом сообщает пресс-служба Astana International Exchange (AIX). 

В ходе мероприятия обсуждались сроки выхода на фондовый рынок, возможности реализации передовой международной практики привлечения капитала, практические механизмы по продвижению отечественных эмитентов в глобальном инвестиционном сообществе и в Казахстане.

Топ-менеджмент компаний, нацеленных на IPO в краткосрочной перспективе, среди которых АО «Air Astana», АО «НК «КазМунайГаз» и АО «КазТрансГаз» рассказали о статусе подготовки к выходу на публичный рынок и планах по размещению.

Управляющий Международного финансового центра «Астана» Кайрат Келимбетов отметил:

«Стратегия по приватизации госактивов, которую предложил Елбасы в 2015 году, не только направлена на развитие рынков капитала, но также способствует повышению эффективности этих компаний и генерированию ими высокой доходности для государства. Юрисдикция и инфраструктура МФЦА предлагают максимально привлекательные условия для реализации программы приватизации на площадке МФЦА, и успешный кейс «Казатомпрома» это доказывает».

Председатель правления АО ФНБ «Самрук-Казына» Аламасадам Саткалиев сказал:

«Руководство страны и правительство поставили перед Фондом и МФЦА серьезные задачи по привлечению инвестиций и развитию фондового рынка. Наиболее важным направлением сотрудничества Фонда и МФЦА является IPO крупнейших портфельных компаний на бирже AIX. Мы готовы «синхронизировать» планы по выходу на международные рынки капитала с адаптацией отдельных элементов «Народного IPO» на локальных площадках. Такой подход полностью отвечает общегосударственным задачам, интересам Фонда и его компаний».

Председатель правления AIX Ренат Бектуров заявил:

«Согласно поручению Президента Касым-Жомарта Токаева, розничные инвесторы должны получить широкие возможности участия в предстоящих IPO. Крайне важно структурировать предложение для публичного рынка так, чтобы оно было максимально доступным и стимулировало инвесторов не просто покупать и продавать, но и удерживать акции в портфеле. Это можно осуществить, используя инновационные подходы, и биржа AIX готова этому содействовать». 

Фото: bestnews.kz

Поделиться
IPOКазахстан
Мнение экспертов
Борис Берг17.09.2021Где в Казахстане в сентябре 2021 года взять кредит наличными без залога. Ставки и условия.Арман Ахметжанов12.08.2021Что такое Poly Network и как хакерам удалось похитить 613 млн долларовЭрик Фомичев09.08.2021Будет ли Bitcoin стоить 100 тысяч долларов до конца 2021 года?Рауан Жунусов09.08.2021Как не попасться на удочку фишинга. Избегайте самого распространенного вида мошенничества в интернете.
Подбор ипотекиВ течение нескольких секунд рассчитайте общую сумму выплат, размер ежемесячного платежа, сумму переплаты по ипотечному кредиту
Полезные статьи
Вчера, в 11:24#картакарта от БЦК: увеличен кредитный лимит до 7 млн тенге
Вчера, в 9:11В каком банке оформить кредит для ИП в 2021 году
29.11.2021Кредит рефинансирования: что это такое и кому подходит?
26.11.2021Разновидности потребительских кредитов для физических лиц
Новостная лента
Все новости