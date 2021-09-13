Рост ВВП Туркменистана по итогам восьми месяцев 2021 года составил 6,2%

За январь-август 2021 года рост ВВП Туркменистана составил 6,2%, сказал президент Гурбангулы Бердымухамедов на заседании правительства в минувшую пятницу. "Несмотря на распространение коронавирусной инфекции в мире и её негативное влияние на мировую экономику, итоги работ, проведённых в стране за восемь месяцев, демонстрируют поступательное развитие нашего государства в юбилейный год согласно принятым программам", - заявил Бердымухамедов, обращаясь к участникам заседания, на котором были подведены итоги социально-экономического развития страны за восемь месяцев текущего года, сообщает в субботу газета "Нейтральный Туркменистан".

Президент отметил, что "в стране ускоренными темпами продолжается строительство крупных промышленных и социальных объектов, среди которых - новые посёлки, жилые комплексы, оздоровительные центры, школы, детские сады и др". "В соответствии с намеченными планами с января по август введено в строй 56 крупных объектов, вместо запланированных 30-ти, сданы в эксплуатацию жилые дома общей площадью около полумиллиона квадратных метров", - сказал глава государств, добавив, что до конца года предусматривается открытие ещё ряда новостроек.

Бердымухамедов потребовал увеличить добычу нефти и обеспечить полную загрузку мощностей НПЗ Туркменистана.

Задачу увеличить добычу нефти и обеспечить полную загрузку мощностей нефтеперерабатывающих заводов страны поставил перед руководителями ТЭК Бердымухамедов, выступая на заседании правительства, сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана. Говоря о стоящих в этой области задачах, Бердымухамедов указал на необходимость увеличения объёмов добычи нефти, полной загрузки мощностей нефтеперерабатывающих заводов, наращивания производства сжиженного газа и другой продукции, отмечает информагентство.

Глава государства распорядился провести совещание с участием представителей отраслевой науки и вместе с учёными обсудить данные вопросы, проанализировать наличие перспективных месторождений с большими запасами нефти, а также деятельность Государственной корпорации "Туркменгеология" и Государственного концерна "Туркменнефть" по выполнению установленных заданий. Отметив, что модернизации нефтеперерабатывающих заводов оказывается государственная поддержка, лидер нации поручил тщательно проработать вопросы, связанные с их полной загрузкой. Президент также подчеркнул необходимость активизировать работу по привлечению инвестиций в нефтегазовый комплекс. Бердымухамедов поручил вице-премьеру Шахыму Абдрахманов, курирующему ТЭК, проанализировать положение дел в отраслях и принять все меры для того, чтобы стабилизировать их деятельность.

В ходе заседания вице-премьер доложил об итогах работы нефтегазовой отрасли за восемь месяцев текущего года. "Сообщалось о технико-экономических показателях, достигнутых в области добычи нефти и газового конденсата, а также нефтепереработки. План по производству бензина выполнен на 107,5%, полипропилена - на 109,7%, по добыче природного и попутного газа - на 122,1%, экспорту "голубого топлива" - на 133,6%, освоению инвестиций - на 102,1%", - сообщило информагентство.

Фото: ria.ru