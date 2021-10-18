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В понедельник, в 3:26

Рост ВВП Азербайджана составил 4,8%

Рост ВВП Азербайджана составил 4,8%

Экономика Азербайджана преодолела последствия вызванного пандемией кризиса, заявил в воскресенье президент страны Ильхам Алиев в ходе визита в Физулинский район республики.

"Сегодня экономика Азербайджана восстановилась после пандемического кризиса. Показатели прошедших девяти месяцев [2021 года] позитивны: экономика выросла примерно на 5%, выросла промышленность. Ненефтяная промышленность, в свою очередь, выросла почти на 20%", - цитирует Алиева агентство АзерТАдж.

По данным Государственного комитета по статистике Азербайджана, в январе-сентябре текущего года ВВП страны составил порядка 62,88 млрд манатов (около $37 млрд), увеличившись с начала года на 4,8%. При этом нефтяной сектор азербайджанской экономики вырос на 1,4%, а ненефтяной - на 6,2% с начала года.

Власти страны прогнозируют рост ВВП на уровне до 5% к концу года. В то же время по итогам 2020 года экономика Азербайджана сократилась на 4,3% до 72,43 млрд манатов ($42,6 млрд). Снижение было вызвано пандемией и связанными с ней ограничениями, а также сокращением добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+.

Фото: ria.ru

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