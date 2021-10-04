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04.10.2021

Рост продаж Tesla за III квартал превысил ожидания аналитиков

Рост продаж Tesla за III квартал превысил ожидания аналитиков

Tesla сообщила о том, что за III квартал 2021 года она продала свыше 241 тысячи электромобилей по всему миру, несмотря на глобальную нехватку микрочипов.

Корпорация Tesla сообщила о том, что за III квартал 2021 года она продала свыше 241 тысячи электромобилей по всему миру, несмотря на глобальную нехватку микрочипов. Об этом пишет Associated Press. Продажи выросли на 72% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда Tesla поставила 140 тысяч электрокаров.

При этом аналитики ожидали, что Tesla продаст 227 тысяч электромобилей за III квартал. Такие данные привела исследовательская компания FactSet.

Всего за этот год корпорация поставила около 627 тысяч электрокаров, что уже превысило прошлогодний показатель в 499 550 штук.

Аналитики компании Wedbush ожидают, что за 2021 год Tesla продаст около 900 тысяч электромобилей по всему миру.

Фото: rg.ru

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