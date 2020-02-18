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Вчера, в 17:26

Рост экономики Казахстана в 2019 достигнут за счет расходов госбюджета - Halyk Finance

Аналитики Halyk Finance констатируют, что в 2019-ом  рост экономики страны был  достигнут за счет увеличения расходов бюджета.

Специалисты оценили его в  4,5%. При этом доля расходов госбюджета относительно валового внутреннего продукта повысилась до 20,4%, сообщает ATAMEKEN BUSINESS. 

Однако, есть факторы, которые тормозили рост экономики. Одним из них эксперты называют уровень потребления электроэнергии. Если в 2018 году этот показатель составлял 5,5%, то в прошлом году он снизился до 1,8%. Помимо этого снижение наблюдалось и в розничной торговле. 

В отдельных регионах отмечалось падение деловой активности, снизились также темпы роста промышленного производства. Таким образом, качество экономического роста остается низким. Он стимулируется пока только увеличением государственных расходов. Но в то же время доходы госбюджета в 2019 году увеличились на 2 триллиона тенге, отмечают эксперты Halyk Finance.

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