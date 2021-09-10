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10.09.2021

Россия предоставит Белоруссии до конца 2022 года кредитов на сумму $640 миллионов

Россия предоставит Белоруссии до конца 2022 года кредитов на сумму $640 миллионов

Россия до конца следующего года предоставит Белоруссии кредитов на общую сумму до $640 миллионов.

Россия до конца следующего года предоставит Белоруссии кредитов на общую сумму до $640 миллионов, сказал в четверг российский президент Владимир Путин в ходе пресс-конференции после переговоров с белорусским коллегой.

"Это правительство договаривается, мы с Александром Григорьевичем (Лукашенко) тоже говорили на этот счет. Общий объем кредитов с сентября текущего года до конца 2022 года составит где-то $630 миллионов примерно, $640 миллионов, может быть", - сказал Путин.

Лукашенко добавил, что Минску не нужны дополнительные кредиты от РФ, но страна не откажется оставить себе как кредит часть займа, который Москва дала ей на строительство АЭС.

"Что касается кредитной поддержки... я должен признаться, что я просил его (Путина) о том, что нам не нужны новые кредиты. Если мы от атомной станции, на которую нам выделен определенный кредит, чего-то сэкономим, я его попросил - ты мне отдай вот эту экономию как кредит. Ответ был такой: подумаем, если будут хорошие выгодные проекты для Белоруссии и России, нас это устраивает. Ну и тот кредит, о котором только что сказал мой коллега (на $630-640 миллионов)", - сказал белорусский президент.

Фото: ria.ru

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РоссияБелоруссия
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