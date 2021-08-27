Россия оштрафовала Booking.com на $17,5 млн

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) оштрафовала сайт бронирования отелей Booking.com на 1,3 миллиарда рублей ($17,52 миллиона) за нарушение антимонопольного законодательства, сообщил регулятор в четверг.

ФАС выдвинула обвинение против сервиса в декабре 2020 года, сказав, что Booking.com "злоупотребляет своим доминирующим положением на рынке".

Согласно российскому антимонопольному законодательству, на компанию может быть наложен штраф в размере от 1% до 15% от ее годовой выручки, полученной в России.

Booking.com сообщила в четверг, что планирует обжаловать решение ФАС, передал ТАСС.

Фото: ferra.ru