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15.08.2021

Ричард Брэнсон продал акции Virgin Galactic на $300 млн

Основатель Virgin Galactic Ричард Брэнсон и подконтрольные ему компании с 10 по 12 августа продали почти 10,5 млн акций аэрокосмической компании на $300 млн.

Как сообщает Bloomberg, миллиардер сократил свою долю в Virgin Galactic примерно на 4%, но остался крупнейшим акционером с 18% в компании космического туризма. Средства от продажи будут направлены на поддержку бизнесов Брэнсона в сфере путешествий и отдыха, а также на развитие новых и существующих предприятий, сказал представитель Virgin Group.

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