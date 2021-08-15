Ричард Брэнсон продал акции Virgin Galactic на $300 млн

Основатель Virgin Galactic Ричард Брэнсон и подконтрольные ему компании с 10 по 12 августа продали почти 10,5 млн акций аэрокосмической компании на $300 млн.

Как сообщает Bloomberg, миллиардер сократил свою долю в Virgin Galactic примерно на 4%, но остался крупнейшим акционером с 18% в компании космического туризма. Средства от продажи будут направлены на поддержку бизнесов Брэнсона в сфере путешествий и отдыха, а также на развитие новых и существующих предприятий, сказал представитель Virgin Group.