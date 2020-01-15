Результаты второго этапа AQR по работе с банками будут объявлены в феврале - Н. Абдрахманов

Первый этап оценки качества активов (AQR) банков второго уровня завершен. С учетом формирования результатов деятельности, финансовой и регуляторной отчетности за 2019 год банки разрабатывают детальные планы мер. Планы по каждому из банков будут направлены финрегулятору на одобрение. Данный процесс будет завершен до 15 февраля 2020 года. Об этом сообщил сегодня заместитель Председателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Нурлан Абдрахманов в кулуарах мажилиса, отвечая на вопросы журналистов о проведении AQR.

«По мере получения итоговых результатов Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка приступит к разработке и обсуждению с банками индивидуальных мер», - сказал он.

По его словам, итоговые результаты работы с банками на втором этапе процедуры оценки качества активов будут предоставлены финрегулятором 28 февраля 2020 года в разрезе банков - участников AQR. По итогам AQR также будут инициированы системные меры, направленные на совершенствование риск-ориентированного надзора и улучшение бизнес процессов в банках.

Н. Абдрахманов добавил, что изучение состояния казахстанского банковского сектора проведено в соответствии с методологией Европейского Центрального Банка, которая гарантирует соблюдение единых международных стандартов качества и обеспечивает доверие к результатам программы со стороны международного сообщества. По итогам оценки качества активов банков подготовлен отчет, который содержит общее описание примененного подхода, результаты оценки качества активов на системном уровне и перечень последующих действий.

Напомним, что оценка качества активов банковского сектора реализуется в соответствии с поручением Президента Республики Казахстан, данным 30 января 2019 года по итогам расширенного заседания Правительства Республики Казахстан. AQR является беспрецедентной по своему масштабу программой, которая позволяет значительно улучшить качество и глубину доступной информации о состоянии банков-участников и всей финансовой индустрии в целом. Оценка качества активов, запущенная 1 августа 2019 года, затронула 14 крупнейших банков, на долю которых приходится 87% от общего объёма банковских активов и 90% ссудного портфеля.