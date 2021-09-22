Рейтинговое агентство S&P подтвердило рейтинги Kaspi Bank, прогноз "Позитивный"

На сайте Казахстанской фондовой биржи (KASE) сообщается, что 17 сентября 2021 г. международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило рейтинги АО "Kaspi Bank":

долгосрочный кредитный рейтинг на уровне "BB-";

краткосрочный кредитный рейтинг на уровне "B";

рейтинг по национальной шкале на уровне "kzA";

прогноз – "Позитивный".

О банке:

АО «Kaspi Bank» является третьим по размеру банком страны с активами 2,8 трлн тенге и частью АО «Kaspi.kz». Банк предоставляет инновационные финансовые сервисы и продукты через суперприложение Kaspi.kz. В ноябре 2014-го запущен «Kaspi Магазин» – онлайн-агрегатор для сравнения цен и покупки товаров в кредит. В августе 2016-го презентована программа Kaspi Red, предоставляющая рассрочку для потребительских покупок. В 2016–2017 годах начали действовать Kaspi Gold и приложение Kaspi.kz.

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Фото: baigenews.kz