Рейтинговое агентство Moody's повысило рейтинги Сбербанка Казахстан. Прогноз по рейтингу «Позитивный».

Международное рейтинговое агентство Moody's повысило рейтинг базовой кредитоспособности банка (BCA) ДБ АО «Сбербанк» до уровня B1 с B2. Долгосрочные рейтинги банковских депозитов в национальной и иностранной валюте и долгосрочная оценка рисков контрагента подтверждены на уровне Ba1. Прогноз по долгосрочным депозитным рейтингам депозитов по международной шкале и общий прогноз эмитента изменен со «Стабильного» на «Позитивный».

По оценке аналитиков Moody's, повышение рейтинга банка свидетельствует о высоких финансовых показателях Сбербанка, которые были сохранены в неблагоприятной операционной среде в 2020 году. В 2020 году и в первом квартале 2021 года качество активов банка и его капитальная позиция укрепились, в то время как прибыльность выросла, а буфер ликвидности остался стабильным.

Достаточность капитала Сбербанка Казахстан существенно выросла за последние два года.

По состоянию на 1 июля 2021 года ДБ АО «Сбербанк» занимает второе место по объёму активов среди БВУ Казахстана. Активы банка за первое полугодие составили более 3,8 трлн. тенге. Показатель ROE 41,1%.