Рейтинговое агентство Moody's повысило рейтинги Сбербанка Казахстан
Рейтинговое агентство Moody's повысило рейтинги Сбербанка Казахстан.
Рейтинговое агентство Moody's повысило рейтинги Сбербанка Казахстан. Прогноз по рейтингу «Позитивный».
Международное рейтинговое агентство Moody's повысило рейтинг базовой кредитоспособности банка (BCA) ДБ АО «Сбербанк» до уровня B1 с B2. Долгосрочные рейтинги банковских депозитов в национальной и иностранной валюте и долгосрочная оценка рисков контрагента подтверждены на уровне Ba1. Прогноз по долгосрочным депозитным рейтингам депозитов по международной шкале и общий прогноз эмитента изменен со «Стабильного» на «Позитивный».
По оценке аналитиков Moody's, повышение рейтинга банка свидетельствует о высоких финансовых показателях Сбербанка, которые были сохранены в неблагоприятной операционной среде в 2020 году. В 2020 году и в первом квартале 2021 года качество активов банка и его капитальная позиция укрепились, в то время как прибыльность выросла, а буфер ликвидности остался стабильным.
Достаточность капитала Сбербанка Казахстан существенно выросла за последние два года.
По состоянию на 1 июля 2021 года ДБ АО «Сбербанк» занимает второе место по объёму активов среди БВУ Казахстана. Активы банка за первое полугодие составили более 3,8 трлн. тенге. Показатель ROE 41,1%.
«Несмотря на негативное влияние пандемии и экономические последствия, с которыми столкнулся весь мир, ДБ АО «Сбербанк» сумел сохранить стабильность и лидерские позиции в секторе. Изменение рейтинга международным агентством Moody's является подтверждением высокой надежности Сбербанка, эффективности выбранной нами стратегии. В настоящее время Банк проходит этап цифровой трансформации, которая дает свои первые плоды. Мы продолжим двигаться в этом направлении. Благодарим клиентов и партнеров за доверие», – отметил Председатель Правления ДБ АО «Сбербанк» Ельдар Тенизбаев.