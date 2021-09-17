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В прошлую пятницу, в 5:33

Рейтинговое агентство Fitch понизило прогноз роста мирового ВВП по итогам 2021 года до 6%

Рейтинговое агентство Fitch понизило прогноз роста мирового ВВП по итогам 2021 года до 6%

Международное рейтинговое агентство Fitch ожидает рост мирового ВВП на уровне 6% к концу 2021 года, при том что в июне прогнозировался рост на 6,3%.

Международное рейтинговое агентство Fitch ожидает рост мирового ВВП на уровне 6% к концу 2021 года, при том что в июне прогнозировался рост на 6,3%, сообщает ТАСС. В сентябрьском глобальном экономическом прогнозе (GEO) Fitch Ratings, опубликованном в четверг, говорится, что темпы восстановления мировой экономики достигли предела.

"Fitch теперь ожидает, что мировой ВВП вырастет на 6,0% в 2021 году, пересмотренный в сторону понижения с 6,3% в июньском GEO. <...> Прогресс в распространении вакцин ограничивает влияние возобновляющегося роста случаев COVID-19 на экономическую активность в Европе и США. Но динамика [распространения] вируса сильнее влияет на рост там, где уровень вакцинации остается ниже", - сообщает Fitch.

Узкие места в предложении сдерживают темпы расширения производства и создают краткосрочное инфляционное давление, которое в 2022 году должно значительно ослабнуть.

Кроме этого, рейтинговое агентство пересмотрело прогноз роста ВВП США на 2021 год в сторону понижения до 6,2% с 6,8% в июне. Прогноз роста ВВП Китая был также понижен до 8,1% с 8,4%, так как "замедление роста цен на недвижимость оказывает давление на внутренний спрос". Отмечается, что Fitch пересмотрело прогноз роста ВВП еврозоны в 2021 году в сторону повышения - с 5,0% до 5,2%. "Прогнозы по Польше, Турции, Мексике, России и Южной Африке также были повышены", - говорится в сообщении агентства, цифры при этом не указаны.

Фото: ria.ru

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