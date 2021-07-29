Рейтинги АО «Банк ЦентрКредит» подтверждены на уровне «B/B» с учетом улучшения качества активов прогноз – «Стабильный»

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные и краткосрочные кредитные рейтинги АО "Банк ЦентрКредит" по международной шкале на уровне "B/B". Прогноз – «Стабильный». Также подтвержден рейтинг БЦК по национальной шкале на уровне "kzBB+".

В сообщении агентства говорится, что «повышение качества активов отражает «расчистку» баланса от накопленных проблемных активов, а также стратегический переход к более строгим стандартам андеррайтинга. Банк ЦентрКредит ускорил темпы работы с проблемными кредитами, относящимися к предыдущим периодам, и создания резервов в 2020-2021 гг. после оценки качества активов банка, проведенной регулирующим органом».

Подтверждение рейтинга прокомментировал Председатель Правления Банка ЦентрКредит Галим Хусаинов: «Подтверждение рейтинга Банка со «стабильным» прогнозом, на наш взгляд, является свидетельством качественно проделанной банком работы по улучшению ключевых финансовых показателей. Несмотря на пандемию и непростую макроэкономическую ситуацию, мы продолжаем создавать качественные продукты и обеспечивать максимально выгодные и комфортные условия обслуживания как для розничных клиентов, так и для предпринимателей. Все это положительно сказалось на показателях Банка, и, как следствие, на его рейтингах. Благодарим наших клиентов за лояльность и доверие».

Фото: vlast.kz