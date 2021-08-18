Рейтинг одобрения Байдена упал до самого низкого уровня после перехода власти к талибам в Афганистане

Рейтинг одобрения Джо Байдена снизился на семь процентных пунктов и достиг самого низкого уровня за всё время его президентства после перехода власти в Афганистане к "Талибану", сообщает Informburo.kz со ссылкой на Reuters.

Национальный опрос общественного мнения от агентства Ipsos провели в понедельник, 16 августа. Работу Байдена на посту президента одобрили 46% американцев. Это самый низкий показатель с момента вступления в должность.

Сообщается, что популярность Байдена упала после того, как талибы вошли в Кабул и "уничтожили два десятилетия военного присутствия США, которое стоило почти 1 трлн долларов и тысячи жизней американцев".

Экспресс-опрос показал, что меньше половины американцев одобряют то, как Байден руководил военными и дипломатическими усилиями США в Афганистане в 2021 году. В этом пункте он уступил трём бывшим президентам – Джорджу Бушу младшему, Бараку Обаме и Дональду Трампу.

75% американцев поддержали решение направить дополнительные войска для обеспечения безопасности ключевых объектов в Афганистане до завершения вывода войск. Примерно столько же поддержали возможность эвакуации афганцев, которые помогали американским военным в стране.

Большинство респондентов в возрасте от 18 до 65 лет согласились с тем, что война "закончится плохо, независимо от того, когда США уйдут". 51% согласились с тем, что Соединенным Штатам стоило бы оставить войска в Афганистане ещё на один год, 50% хотели бы отправить войска обратно для борьбы с талибами.

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