Рейтинг Джо Байдена в США упал до 46%

Рейтинг президента США Джо Байдена упал до 46% после решения об окончательном выводе американских войск из Афганистана и захвата власти в этой стране представителями движения «Талибан». Об этом сегодня, 25 августа, сообщает Reuters.

Такая оценка деятельности президента США является самой низкой за последние 7 месяцев — с момента его пребывания на посту главы государства.

Как сообщало EADaily , президент США Джо Байден распорядился завершить вывод американских военных из Афганистана к 31 августа. Соответствующую рекомендацию дали в Пентагоне «исходя из опасений за безопасность американских военных». Представитель талибов Забихулла Муджахид предупредил, что эвакуация из Кабула после 31 августа будет запрещена.

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