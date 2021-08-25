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В прошлую среду, в 5:15

Reuters: Всемирный банк приостанавливает проведение операций в Афганистане

Всемирный банк (ВБ) приостанавливает платежные операции в Афганистане и будет внимательно следить за ситуацией в стране. Об этом сообщает во вторник агентство Reuters со ссылкой на представителя ВБ.

"Мы глубоко обеспокоены ситуацией в Афганистане и [ее] влиянием на перспективы развития страны, особенно для женщин", - заявил представитель по итогам состоявшегося во вторник заседания совета директоров.

По данным агентства, ВБ намерен продолжать проводить консультации по развитию ситуации с международным сообществом и партнерами, а также искать способы оставаться вовлеченными и сохранить "с трудом завоеванные достижения в области развития".

Фото: eadaily.com

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