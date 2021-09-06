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06.09.2021

Reuters: Соцсеть Reddit планирует выход на IPO

Reuters: Соцсеть Reddit планирует выход на IPO

Популярная среди частных инвесторов соцсеть Reddit готовится нанять инвестиционных банкиров и юристов для первичного размещения акций (IPO) в Нью-Йорке.

Популярная среди частных инвесторов соцсеть Reddit готовится нанять инвестиционных банкиров и юристов для первичного размещения акций (IPO) в Нью-Йорке. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.

Reddit был оценен в $10 млрд в ходе частного раунда сбора средств в прошлом месяце. По словам одного из источников, к тому времени, когда IPO состоится в начале следующего года, Reddit надеется на оценку более чем в $15 млрд.

По данным источников, сроки и размер IPO зависят от рыночных условий. Представитель Reddit от комментариев отказался.

О намерении Reddit нанять консультантов для своего IPO ранее не сообщалось. В недавнем интервью New York Times генеральный директор Стив Хаффман сказал, что компания планирует стать публичной, но не определилась со сроками.

Компания из Сан-Франциско продемонстрировала стремительный рост в результате того, что в начале года розничные инвесторы искали на ее форумах советы по торговле акциями GameStop и другими акциями мемов. Большинство аналитиков Уолл-стрит считали акции мемов сильно переоцененными. По состоянию на октябрь прошлого года у Reddit было примерно 52 млн активных пользователей в день и более 100 000 сообществ, или «суб-реддитов». В начале этого года добавились миллионы новых пользователей.

Фото: cnbc.com

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