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Вчера, в 2:25

Reuters: Apple планирует открыть сеть магазинов в Индии

Reuters: Apple планирует открыть сеть магазинов в Индии

Американская компания Apple намерена открыть офлайн-магазины по продаже высокотехнологичной техники в Индии. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Американская компания Apple намерена открыть офлайн-магазины по продаже высокотехнологичной техники в Индии. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По их информации, генеральный директор Apple Тим Кук на встрече с сотрудниками компании объявил о планах выйти на индийский рынок. Он отметил, что Индия является огромным рынком сбыта смартфонов, однако модели iPhone американской компании недостаточно представлены в этой стране по сравнению с устройствами на операционной системе Android.

Фото: fortune.com

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