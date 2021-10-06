Республика Башкортостан открывает офис представительства в МФЦА

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров в ходе визита в Республику Казахстан принял участие в открытии Представительства Конгресс-бюро Республики Башкортостан «Офис-Группа» (Конгресс-бюро) на территории Международного финансового центра «Астана» (МФЦА).

Администрация МФЦА и Конгресс-бюро договорились проводить совместные мероприятия на региональном и международном уровне, а также оказывать поддержку в вопросах устойчивого развития и привлечения инвестиций с использованием возможностей площадки МФЦА, сообщает пресс-служба Центра.

В рамках визита Председатель Правления АО «Администрация МФЦА» Ернур Рысмагамбетов и Генеральный директор Корпорации развития Республики Башкортостан Наиль Габбасов достигли соглашения о расширении взаимодействия в сфере развития рынка капитала. Стороны намерены продвигать инновационные идеи и стартапы, и оказывать содействие в привлечении инвестиций в перспективные экологические и социальные проекты.

Также Администрация МФЦА договорилась с Торгово-промышленной палатой Республики Башкортостан о совместном развитии рынков ценных бумаг и венчурного капитала. Планируется работа по развитию проектов в области финансовых технологий, цифровизации и инноваций, средства на которые будут привлекаться через Тех Хаб МФЦА, а также по развитию человеческого капитала и компетенций совместно с Бюро и Академией Права МФЦА.

Представители делегации Республики Башкортостан отметили, что государственные организации и коммерческие структуры Республики заинтересованы возможностями по развитию экономики в пост-ковидный период и привлечению иностранных инвестиций, которые предлагает площадка МФЦА.

Фото: sputnik.kz