  1. Главная
  2. Новости
07.10.2021

Решение суда о прекращении деятельности Capital Bank Kazakhstan вступило в законную силу

Решение суда о прекращении деятельности Capital Bank Kazakhstan вступило в законную силу

Решение суда о принудительном прекращении деятельности (ликвидации) АО «Capital Bank Kazakhstan» (далее – Банк) вступило в законную силу.

Решение Специализированного экономического суда города Алматы от 25.08.2021г. о принудительном прекращении деятельности (ликвидации) АО «Capital Bank Kazakhstan» (далее – Банк) вступило в законную силу, сообщили в пресс-службе Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка. 

В Финрегуляторе сообщили, что Приказом Председателя Агентства №313 от 05 октября 2021 года назначена ликвидационная комиссия Банка, которая продолжит дела банка в соответствии с банковским законодательством.

Ликвидационная комиссия Банка примет меры для завершения дел Банка и обеспечения расчетов с его кредиторами.

Поделиться
КазахстанНовости банков Казахстана
Мнение экспертов
Birzhan Temirzhan17.09.2021Где в Казахстане в сентябре 2021 года взять кредит наличными без залога. Ставки и условия.Арман Ахметжанов12.08.2021Что такое Poly Network и как хакерам удалось похитить 613 млн долларовЭрик Фомичев09.08.2021Будет ли Bitcoin стоить 100 тысяч долларов до конца 2021 года?Рауан Жунусов09.08.2021Как не попасться на удочку фишинга. Избегайте самого распространенного вида мошенничества в интернете.
Подбор ипотекиВ течение нескольких секунд рассчитайте общую сумму выплат, размер ежемесячного платежа, сумму переплаты по ипотечному кредиту
Полезные статьи
Вчера, в 9:20Банк ЦентрКредит предлагает ипотеку без ограничений
Вчера, в 6:17Обзор: кредиты наличными без залога в Казахстане на октябрь 2021 года. Ставки и условия
Во вторник, в 10:42Обзор ипотеки в Казахстане на октябрь 2021 года. Ставки и условия
В прошлую пятницу, в 8:00Что нужно знать перед тем, как оформить микрокредит
Новостная лента
Все новости