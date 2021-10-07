Решение суда о прекращении деятельности Capital Bank Kazakhstan вступило в законную силу

Решение Специализированного экономического суда города Алматы от 25.08.2021г. о принудительном прекращении деятельности (ликвидации) АО «Capital Bank Kazakhstan» (далее – Банк) вступило в законную силу, сообщили в пресс-службе Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка.

В Финрегуляторе сообщили, что Приказом Председателя Агентства №313 от 05 октября 2021 года назначена ликвидационная комиссия Банка, которая продолжит дела банка в соответствии с банковским законодательством.

Ликвидационная комиссия Банка примет меры для завершения дел Банка и обеспечения расчетов с его кредиторами.