Реорганизация Capital и AsiaCredit Bank начнется весной

Процесс реорганизации AsiaCredit и Capital Bank начнется в марте 2020 года, передает LS.

Согласно информации Capital Bank, фининституты приступают к реализации разработанной ранее программы слияния и создания нового банка.

"Процесс реорганизации Capital и AsiaCredit Bank начинается с 2 марта 2020 года. Он будет реализовываться управленческой командой, состоящей из числа топ-менеджеров обоих банков, а также при участии приглашенных специалистов и независимых экспертов", – говорится в сообщении Capital Bank.

Акционер фининститутов Орифджан Шадиев прокомментировал данный процесс. По его словам, будут предприняты все усилия, чтобы уже к концу текущего года создаваемый банк соответствовал и выполнял все пруденциальные нормативы регулятора, а также отвечал всем требованиям клиентов.

Напомним, в мае прошлого года рассматривался вопрос о присоединении к Tengri Bank AsiaCredit и Capital Bank. Однако Tengri Bank 20 февраля 2020 года отозвал согласие на объединение.

В свою очередь AsiaCredit и Capital Bank заявили о том, что, несмотря на отказ Tengri, процесс будет продолжен.