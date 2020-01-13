Региональные конференции "О финансах и налогах простым языком": АТФБанк и РЦПП консультируют МСБ по всему Казахстану
АТФБанк проведет конференцию "О финансах и налогах простым языком", которая пройдет в 32 городах Казахстана с 13 января по 20 февраля 2020 года.
Вы - бизнесмен или предприниматель? У вас свое дело? Тогда вам точно нельзя пропустить конференцию "О финансах и налогах простым языком", которая пройдет в 32 городах Казахстана с 13 января по 20 февраля 2020 года.
Организаторы мероприятия - АТФБанк и Республиканский Центр Помощи Предпринимателям (РЦПП).
Здесь вы узнаете не только о новшествах налогообложения в 2020 году, но и о финансовых инструментах, которые обязательно должны быть в арсенале любого владельца успешного бизнеса.
Основными спикерами станут:
- Дмитрий Казанцев, лучший казахстанский налоговый консультант
- Директора филиалов АТФБанк
Внимание! Участие строго бесплатное! Успейте зарегистрироваться на сайте https://seminar.rcpp.kz/
Программа проекта по городам Казахстана
|Дата
|Время
|Город
|13 января
|10:00
|Караганда
|13 января
|17:00
|Абай (Карагандинская область)
|14 января
|10:00
|Темиртау
|15 января
|10:00
|Петропавловск
|16 января
|10:00
|Кокшетау
|17 января
|10:00
|Нур-Султан
|18 января
|10:00
|Семей
|20 января
|10:00
|Усть-Каменогорск
|21 января
|10:00
|Степногорск
|23 января
|10:00
|Талдыкорган
|24 января
|10:00
|Алматы
|25 января
|10:00
|Каскелен
|27 января
|10:00
|Тараз
|28 января
|10:00
|Шымкент
|28 января
|17:00
|Туркестан
|29 января
|10:00
|Кызылорда
|30 января
|10:00
|Капчагай
|31 января
|10:00
|Жаркент
|1 февраля
|10:00
|Талгар
|3 февраля
|10:00
|Уральск
|4 февраля
|10:00
|Атырау
|5 февраля
|10:00
|Актау
|5 февраля
|17:00
|Жанаозен
|7 февраля
|10:00
|Актобе
|10 февраля
|10:00
|Экибастуз
|10 февраля
|10:00
|Аксу
|11 февраля
|10:00
|Павлодар
|13 февраля
|10:00
|Жезказган
|13 февраля
|10:00
|Жезказган
|13 февраля
|17:00
|Сатпаев
|17 февраля
|10:00
|Костанай
|17 февраля
|17:00
|Рудный
|20 февраля
|10:00
|Балхаш
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