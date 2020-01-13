Региональные конференции "О финансах и налогах простым языком": АТФБанк и РЦПП консультируют МСБ по всему Казахстану

Вы - бизнесмен или предприниматель? У вас свое дело? Тогда вам точно нельзя пропустить конференцию "О финансах и налогах простым языком", которая пройдет в 32 городах Казахстана с 13 января по 20 февраля 2020 года.

Организаторы мероприятия - АТФБанк и Республиканский Центр Помощи Предпринимателям (РЦПП).

Здесь вы узнаете не только о новшествах налогообложения в 2020 году, но и о финансовых инструментах, которые обязательно должны быть в арсенале любого владельца успешного бизнеса.

Основными спикерами станут:

Дмитрий Казанцев , лучший казахстанский налоговый консультант

, лучший казахстанский налоговый консультант Директора филиалов АТФБанк

Внимание! Участие строго бесплатное! Успейте зарегистрироваться на сайте https://seminar.rcpp.kz/



Программа проекта по городам Казахстана