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АО АТФБанк
АО АТФБанк
Сегодня, в 8:48

Региональные конференции "О финансах и налогах простым языком": АТФБанк и РЦПП консультируют МСБ по всему Казахстану

Вы - бизнесмен или предприниматель? У вас свое дело? Тогда вам точно нельзя пропустить конференцию "О финансах и налогах простым языком", которая пройдет в 32 городах Казахстана с 13 января по 20 февраля 2020 года.

Организаторы мероприятия - АТФБанк и Республиканский Центр Помощи Предпринимателям (РЦПП).

Здесь вы узнаете не только о новшествах налогообложения в 2020 году, но и о финансовых инструментах, которые обязательно должны быть в арсенале любого владельца успешного бизнеса.

Основными спикерами станут:

  • Дмитрий Казанцев, лучший казахстанский налоговый консультант
  • Директора филиалов АТФБанк

Внимание! Участие строго бесплатное! Успейте зарегистрироваться на сайте https://seminar.rcpp.kz/

Программа проекта по городам Казахстана

ДатаВремяГород
13 января10:00Караганда
13 января17:00Абай (Карагандинская область)
14 января10:00Темиртау
15 января10:00Петропавловск
16 января10:00Кокшетау
17 января10:00Нур-Султан
18 января10:00Семей
20 января10:00Усть-Каменогорск
21 января10:00Степногорск
23 января10:00Талдыкорган
24 января10:00Алматы
25 января10:00Каскелен
27 января10:00Тараз
28 января10:00Шымкент
28 января17:00Туркестан
29 января10:00Кызылорда
30 января10:00Капчагай
31 января10:00Жаркент
1 февраля10:00Талгар
3 февраля10:00Уральск
4 февраля10:00Атырау
5 февраля10:00Актау
5 февраля17:00Жанаозен
7 февраля10:00Актобе
10 февраля10:00Экибастуз
10 февраля10:00Аксу
11 февраля10:00Павлодар
13 февраля10:00Жезказган
13 февраля10:00Жезказган
13 февраля17:00Сатпаев
17 февраля10:00Костанай
17 февраля17:00Рудный
20 февраля10:00Балхаш
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