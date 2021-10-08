Редакция портала Finance.kz поздравляет Жамилю Бакбергенову с "серебром" чемпионата мира по женской борьбе

Представительница команды Казахстана по женской борьбе Жамиля Бакбергенова стала второй на чемпионате мира в Осло.

Бакбергенова выступала в категории до 72 килограммов. Бакбергенова уверенно преодолела турнирную сетку. В финальной встрече ей противостояла японка Масако Фуруити.

Первый период остался за соперницей. Она взяла три балла, поведя в счете. Во второй трехминутке Бакбергенова пыталась отыграться, однако сделать этого не получилось. При этом Масако также не отметилась результативными действиями.

В итоге схватка завершилась со счетом 3:0 в пользу Фуруити.

Ее награда стала единственной в команде на ЧМ-2021.

В послематчевом интервью Бакбергенова заявила, что планирует перейти в олимпийскую весовую категорию и принять участие в Азиатских играх и Олимпиаде.

Фото: olympic.kz