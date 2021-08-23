Реальная доходность по пенсионным активам ЕНПФ с начала года составила 1,18%

Доходность пенсионных активов ЕНПФ, распределённая на счета вкладчиков с начала 2021 года, составила 6,48% при инфляции 5,3%, сообщает Infomrburo.kz. Таким образом, реальная доходность по пенсионным активам ЕНПФ в этом году составила 1,18%, сообщается в обзоре инвестиционной деятельности фонда.

В 2021 году на счета вкладчиков был начислен инвестиционный доход на общую сумму 821,40 млрд тенге. Всего в доверительном управлении Нацбанка находятся пенсионные активы ЕНПФ на 12,8 трлн тенге.

На 1 августа 2021 года доходность пенсионных активов за последние 12 месяцев для вкладчиков ЕНПФ составила 10,56% при инфляции в размере 8,4%. Таким образом, за год реальная доходность по пенсионным активам ЕНПФ составила 2,16%.

В июле для поддержания доходности валютного портфеля были размещены вклады в иностранных банках на сумму 337,69 млрд тенге со средневзвешенной доходностью 0,12% годовых. В рамках обратного выкупа была реализована часть инфраструктурных облигаций АО "Dosjan temir joly" на сумму 2,14 млрд тенге. Был погашен основный долг по облигациям АО "Аграрная кредитная корпорация" в объёме 5,05 млрд тенге, а также АО "Kaspi Bank" на сумму 7,67 млрд тенге.

Фото: vlast.kz