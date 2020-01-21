Расширяется сотрудничество Казахстана с Европейским Союзом

Министр иностранных дел Республики Казахстан Мухтар Тлеуберди принял участие в 17-ом заседании Совета сотрудничества «Республика Казахстан – Европейский Союз». Европейскую сторону на переговорах представлял Министр иностранных и европейских дел Хорватии, председательствующей в Совете ЕС, Гордан Грлич Радман.

В этот же день, Совет ЕС принял решение о завершении ратификации Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве (СРПС) с Республикой Казахстан, которое вступит в силу в марте 2020 года.

Основной фокус Совета сотрудничества был сосредоточен на обсуждении политических и торгово-экономических перспектив сотрудничества РК-ЕС. Также стороны обменялись мнениями о текущей ситуации в мире.

Были обсуждены пути и совместные усилия по реализации новых стратегий ЕС по Центральной Азии и взаимосвязанности Европы и Азии.

Представители Совета ЕС выразили готовность к предметной работе с Казахстаном по реализации положений Соглашения в 29 перспективных направлениях сотрудничества, включающих вопросы международной и региональной безопасности, торговли, инвестиций, развития инфраструктуры, а также инноваций, культуры, спорта и туризма.

Стороны согласились, что расширение торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества рассматривается как приоритетное направление взаимодействия. Подтверждена особая заинтересованность в углублении взаимовыгодного партнерства в области энергетики, транспорта, окружающей среды, образования и науки.

Во время переговоров стороны обсудили подготовку запланированного на текущий год визита Президента РК К. Токаева в Брюссель, а также согласовали график проведения предстоящих в этом году мероприятий по линии структур сотрудничества РК - ЕС и ЕС - Центральная Азия.

По завершении заседания Совета сотрудничества глава внешнеполитического ведомства Казахстана провел пресс-конференцию для европейских СМИ.

Европейский Союз является ключевым торговым и инвестиционным партнером РК, на долю которого приходится порядка половины внешнеторгового оборота и инвестиций в экономику нашей страны.

Внешнеторговый оборот Казахстана со странами ЕС за январь-ноябрь 2019 г. составил 28,7 млрд. долл. США (экспорт – 22,7 млрд. долл., импорт –6 млрд. долл.).В 2018 г. товарооборот составил 37,7 млрд. долл. (экспорт – 31 млрд. долл., импорт – 6,7 млрд. долл.), в 2017 г. - 30 млрд. долл., в 2016 г. - 24,1 млрд. долл.

Прямых иностранных инвестиций (ПИИ) по итогам I полугодия 2019 г. было привлечено 5,4 млрд. долл. США. Объем ПИИ в 2018 г. составил 11,6 млрд. долл. США.

Казахстан стал первой страной в регионе Центральной Азии, подписавшей с ЕС в 2015 году Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве (СРПС).