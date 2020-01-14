Алматы
  1. Главная
  2. Новости
  3. Расширен перечень приоритетных видов деятельности нескольких Специальных Экономических Зон (СЭЗ)
Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК
Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК
Сегодня, в 5:39

Расширен перечень приоритетных видов деятельности нескольких Специальных Экономических Зон (СЭЗ)

Cпециальные экономические и индустриальные зоны являются одним из важных инструментов привлечения инвестиций и продвижения экспорта. На сегодняшний день в Казахстане созданы 13 специальных экономических зон.

В целях активизации внешнеэкономических связей, ускоренного развития региона, поддержки отраслей экономики и решения социальных проблем, привлечения инвестиций, технологий и современного менеджмента, создания высокоэффективных и конкурентоспособных производств ведется активная работа по развитию специальных экономических зон. К примеру, внесены изменения в перечень приоритетных видов деятельности нескольких СЭЗ.

В Специальной экономической зоне «Химический парк Тараз» одним из приоритетных видов деятельности будет строительство сахарного завода. Проект в настоящее время находится на стадии разработки. Общая стоимость составит 79,8 млрд тенге. Планируется  ввести в эксплуатацию к концу 2021 года. Производительная мощность составит 8 тыс.тонн сахара в сутки.

Также внесены изменения в перечень приоритетных видов деятельности СЭЗ «TURKISTAN», «Парк инновационных технологий Алатау» и СЭЗ «Морпорт Актау». Например, в «Парке инновационных технологий «Алатау», в рамках которой действуют льготные режимы для инновационных предприятий, планируется строительство нескольких клиник. По СЭЗ «Морпорт Актау» планируется строительство и ввод в эксплуатацию многофункционального комплекса «AKTAU RESORT HOTEL».  А также, в СЭЗ «TURKISTAN» внесены уточнения по деятельности, связанной со строительством и вводом в эксплуатацию международного аэропорта города Туркестан.

Другие новости по темам:
Министерство индустрии и инфраструктурного развития РККазахстан
Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК
Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК
В Шымкенте создана Мобильная группа по защите бизнеса
В Шымкенте создана Мобильная группа по защите бизнеса
В рамках Дорожной карты по защите бизнеса на 2020 год, при прокуратуре города Шымкента создана Мобильная группа по защите прав предпринимателей.
Сегодня, в 14:43
Visa купила финтех-стартап Plaid за $5,3 млрд
Visa купила финтех-стартап Plaid за $5,3 млрд
Visa объявила о приобретении за $5,3 млрд Plaid — стартапа, соединяющего платежные приложения вроде Venmo и Square Cash с банковскими счетами пользователей для перевода средств.
Сегодня, в 14:38
Инфляция в Беларуси за 2019 год составила 4,7%
Инфляция в Беларуси за 2019 год составила 4,7%
Индекс потребительских цен на товары и услуги в Беларуси в декабре 2019 года по сравнению с ноябрем 2019-го составил 100,5%, с декабрем 2018-го — 104,7%.
Сегодня, в 14:30
Последние новости
Компания месяца
Fingramota.kz
Fingramota.kz - повышение финансовой грамотности населения