Расширен перечень приоритетных видов деятельности нескольких Специальных Экономических Зон (СЭЗ)

Cпециальные экономические и индустриальные зоны являются одним из важных инструментов привлечения инвестиций и продвижения экспорта. На сегодняшний день в Казахстане созданы 13 специальных экономических зон.

В целях активизации внешнеэкономических связей, ускоренного развития региона, поддержки отраслей экономики и решения социальных проблем, привлечения инвестиций, технологий и современного менеджмента, создания высокоэффективных и конкурентоспособных производств ведется активная работа по развитию специальных экономических зон. К примеру, внесены изменения в перечень приоритетных видов деятельности нескольких СЭЗ.

В Специальной экономической зоне «Химический парк Тараз» одним из приоритетных видов деятельности будет строительство сахарного завода. Проект в настоящее время находится на стадии разработки. Общая стоимость составит 79,8 млрд тенге. Планируется ввести в эксплуатацию к концу 2021 года. Производительная мощность составит 8 тыс.тонн сахара в сутки.

Также внесены изменения в перечень приоритетных видов деятельности СЭЗ «TURKISTAN», «Парк инновационных технологий Алатау» и СЭЗ «Морпорт Актау». Например, в «Парке инновационных технологий «Алатау», в рамках которой действуют льготные режимы для инновационных предприятий, планируется строительство нескольких клиник. По СЭЗ «Морпорт Актау» планируется строительство и ввод в эксплуатацию многофункционального комплекса «AKTAU RESORT HOTEL». А также, в СЭЗ «TURKISTAN» внесены уточнения по деятельности, связанной со строительством и вводом в эксплуатацию международного аэропорта города Туркестан.