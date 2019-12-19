Расходы на образование и науку к 2025 году вырастут до 7% от ВВП Казахстана

На заседании Правительства под председательством Премьер-Министра РК Аскара Мамина рассмотрены итоги реализации Государственной программы развития образования и науки на 2016-2019 гг. и проект на 2020-2025 годы.

О достигнутых результатах за прошедший период и основных направлениях новой Госпрограммы доложил министр образования и науки А. Аймагамбетов, позиции педагогической общественности – директор IT-школы-лицея г. Кокшетау А. Балташева.

За 3 года на реализацию Госпрограммы выделено 1 трлн 466 млн тг. Увеличена сеть дошкольных организаций на 1728 ед., охват дошкольным обучением детей с 3 до 6 лет вырос до 98%. На обновленное содержание перешли учащиеся 1-10 классов (95,4%). 273 тыс. учителей (94%) подготовлены по обновленной программе обучения и получают доплату в размере 30%. Более 123 тыс. учителей, прошедших аттестацию, получают доплаты от 30 до 50%.

437 государственных и 80 частных школ перешли на подушевое финансирование. Построено 372 новые школы. Затраты на опытно-конструкторские разработки увеличились на 1,6%, доля расходов бизнеса на НИОКР – на 6,6%, доля коммерциализированных проектов – на 2,8%.

«Развитие образования является одним из главнейших приоритетов стратегического курса Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева. В Послании народу Казахстана Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев уделил особое внимание вопросам дальнейшего повышения качества образования, сокращению разрыва между городскими и сельскими школами и повышению статуса педагогов», — сказал А. Мамин.

Глава Правительства подчеркнул, что во исполнение поручения Президента в рамках новой Госпрограммы, начиная с 2020 года, в течение четырех лет планируется поэтапное повышение заработной платы педагогам в 2 раза. При этом будет обеспечен 100% охват детей детскими садами, полностью ликвидируется трехсменное обучение, число аварийных школ.

«Казахстан планирует войти в ТОР-40 PISA – мирового рейтинга функциональной грамотности школьников. Все школы будут оснащены предметными кабинетами новой модификации», — сказал А. Мамин.

До 2025 года в стране будет построено около 800 новых школ. В опорных населенных пунктах будут построены 114 интернатов.

Премьер-Министр отметил важность растущей привлекательности сферы образования для инвесторов. В ближайшие 5 лет в отрасль будет направлено 11,5 трлн тг, в том числе привлечено 1,3 трлн частных инвестиций. Это позволит за счет частных инвесторов дополнительно построить школы на 150 тыс. мест.

«В целях повышения результативности науки для экономики страны будет модернизирована научно-исследовательская деятельность, повышены расходы на науку. Финансирование образования достигнет уровня 7% от ВВП», — сказал А. Мамин.

Глава Правительства поручил Министерству образования и науки обеспечить с начала года запуск программы и достижение намеченных показателей.