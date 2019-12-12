Rambler предъявила претензии на Nginx

Rambler Group заявила, что обладает исключительными правами на самый популярный в мире веб-сервер Nginx, разработанный ее бывшим сотрудником Игорем Сысоевым. Развивающая это программное обеспечение одноименная компания в этом году была продана за $670 млн американской F5 Networks.

Права на веб-сервер Nginx принадлежат компании «Рамблер Интернет Холдинг», входящей в состав Rambler Group, заявили “Ъ” в пресс-службе интернет-холдинга. «Nginx является служебным произведением, разработкой которого с начала 2000-х годов в рамках трудовых отношений с "Рамблером" занимался Игорь Сысоев, поэтому любое использование этой программы без согласия Rambler Group является нарушением исключительного права»,— заявил представитель компании.

Ранее в сети появились снимки постановления об обыске, который проводится в рамках уголовного дела, возбужденного по ч. 3 ст. 146 УК РФ («Нарушение авторских и смежных прав»). Из текста следует, что некие «неустановленные лица» в рабочее время по поручению руководства «Рамблера» не позднее 4 октября 2004 года создали «программу для ЭВМ» Nginx.

Как указывается, исходя из трудового договора исключительные права на разработку сохраняются за работодателем. Однако «неустановленные лица» их нарушили, начав распространять ПО в интернете, следует из документа.

«Мы обнаружили, что исключительное право компании "Рамблер Интернет Холдинг" на веб-сервер Nginx нарушено в результате действий третьих лиц. В связи с этим "Рамблер Интернет Холдинг" уступила права на предъявление претензий и исков, связанных с нарушением прав на Nginx, компании Lynwood Investments CY Ltd, которая обладает необходимыми компетенциями для восстановления справедливости в вопросе о принадлежности прав»,— добавили в пресс-службе Rambler Group. Lynwood Investments связана с совладельцем Rambler Group Александром Мамутом — в частности, через эту компанию бизнесмен владел британской книжной сетью Waterstones.

До 2011 года Nginx развивался как свободное ПО, затем Игорь Сысоев создал компанию Nginx, которая начала предоставлять коммерческие продукты на основе разработки. В марте 2019 года сообщалось, что компанию купила американская F5 Networks за $670 млн.

По данным Netcraft на август 2019 года, Nginx — наиболее популярный веб-сервер в мире, на нем работает 32% всех активных сайтов.