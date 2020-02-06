Работу Портала социальных услуг регламентировали в МТСЗН РК

В Министерстве труда и социальной защиты населения РК приняли три приказа, регламентирующих порядок работы Портала социальных услуг aleumet.egov.kz. Если ранее закуп технических средств реабилитации (далее – ТСР) производился согласно законодательству о госзакупках, то теперь лица с инвалидностью смогут самостоятельно выбирать средства и услуги реабилитации с учетом индивидуальных потребностей. Также они смогут выбирать поставщиков с учетом их рейтинга, отзывов, стоимости и качества предоставляемых товаров.

Планируется, что сервис сможет обеспечить услугами более 300 тыс. лиц с особыми потребностями.

Как отметил вице-министр труда и соцзащиты населения РК Ерлан Аукенов, первый приказ позволяет поставщикам зарегистрироваться в сервисе для размещения своих товаров и услуг на портале. Теперь лица с инвалидностью смогут выбрать через портал специальные соцуслуги, а также 24 из 55 видов ТСР, не требующих индивидуального подбора. Остальные 31 вид будут переведены на портал с января 2021 года, а с 1 июля 2020 года –услуги индивидуального помощника, специалиста жестового языка и санаторно-курортное лечение.

Второй документ регулирует порядок возмещения поставщику стоимости товаров и услуг, приобретенных инвалидами через портал. Это позволит пользователю приобрести товар дороже гарантированной государством суммы, доплатив разницу поставщику.

Третий приказ регламентируют порядок расчета гарантированной государством суммы, предоставляемой в качестве возмещения стоимости ТСР и соцуслуг.

Отметим, что Портал социальных услуг запуcкается в целях модернизации системы социального обслуживания и повышения качества и доступности услуг. Уже сегодня порядка 90% потенциальных пользователей получили ЭЦП-ключи.

Сервис интегрирован с информационными системами «Центральная база данных инвалидов, «База мобильных граждан», «Социальный реестр», «Единое хранилище данных», «Единая система трудовых договоров», «Регистр движимого имущества» и др.

Подробнее ознакомиться с приказами можно здесь: