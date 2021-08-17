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В прошлый вторник, в 8:33

Путин поручил подготовить предложения по проверке сведений о владении криптовалютой

Президент РФ Владимир Путин утвердил план по противодействию коррупции на 2021-2024 годы. В нем он поручил подготовить предложения, нацеленные на проверку данных о владении криптовалютами до 15 ноября текущего года. 

Ответственными за выполнение назначены Минфин, Минтруд, Минцифры и ЦБ. Предложения должны касаться «порядка осуществления проверки достоверности и полноты сведений о владении цифровыми финансовыми активами (ЦФА), иными цифровыми правами, цифровой валютой».

Ведомства также должны до 20 сентября 2023 года проанализировать и обобщить практику представления сведений о владении цифровыми активами и контроля за расходами на их приобретение.

В рамках плана Путин поручил Генпрокуратуре до 15 июля 2024 года представить инициативы по совершенствованию регулирования в области пресечения коррупции, предметом которой являются ЦФА, цифровые права и криптовалюты.

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