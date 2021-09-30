Путин ожидает, что товарооборот России и Казахстана достигнет рекордных показателей в $20 млрд

Президент России Владимир Путин рассчитывает, что товарооборот РФ и Казахстана достигнет рекордных показателей в $20 млрд по итогам нынешнего года, передает ТАСС.

"Взаимодействие наших стран носит по-настоящему интенсивный, многоплановый и обоюдовыгодный характер, так было практически всегда на протяжении новейшей истории", - констатировал глава российского государства, выступая на пленарном заседании форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана в четверг.

Путин уточнил, что, прежде всего, это касается торгово-инвестиционной сферы. "Так, за 7 месяцев текущего года двусторонний товарооборот увеличился на 34% и составил, по нашим данным, $14 млрд. Ожидается, что по итогам года взаимная торговля достигнет рекордных показателей в $20 млрд", - сказал президент РФ.

Путин считает очень важным, что в этом году удалось собрать форум межрегионального сотрудничества, хотя и в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса. По его оценке, это мероприятие "вносит существенный вклад не только в развитие связей по линии субъектов Российской Федерации и областей Казахстана, но и в целом способствует укреплению всеобъемлющего российско-казахстанского стратегического партнерства". Президент убежден, что и нынешние дискуссии "принесут конкретную, практическую отдачу".

Российский лидер считает, что именно межрегиональное сотрудничество вносит значительный вклад в расширение экономического взаимодействия. "Прочные связи со всеми областями Республики Казахстан поддерживают 76 из 85 субъектов Российской Федерации", - заметил Путин. Он обратил внимание на то, что обмен делегациями региональных властей, представителей бизнеса, общественности продолжился и активно развивается. По данным президента РФ, "только в третьем квартале этого года Казахстан посетили главы Башкортостана, Астраханской, Рязанской областей, на очереди визиты к казахстанским коллегам представителей из Удмуртии, Свердловской области". Он также отметил работу по линии городов-побратимов.

"Сформирована внушительная договорно-правовая база регионального взаимодействия, к нынешнему форуму приурочено подписание целого ряда важных соглашений между субъектами РФ и областями Республики Казахстан, готовится межправсоглашение, точнее сказать, даже программа межрегионального и приграничного сотрудничества на период до 2023 года", - сообщил российский лидер.