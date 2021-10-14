Производство вакцины от AstraZeneca в Австралии завершится в начале 2022 года

Промышленное производство вакцины от коронавируса, разработанной учеными Оксфордского университета и британско-шведской компанией AstraZeneca, в Австралии будет прекращено в начале 2022 года. Об этом в четверг сообщил министр здравоохранения страны Грег Хант в эфире телеканала 9News.

По словам главы ведомства, австралийская биотехнологическая компания CSL Limited и AstraZeneca "собираются завершить свой контракт". "В Австралии были распределены 12,5 млн доз вакцины AstraZeneca, [препарат] будет снят с производства после того, как завершится выпуск всех 50 млн доз, предусмотренных контрактом", - указал Хант, отметив, что компания рассчитывает завершить производство вакцины в начале 2022 года.

Министр также отметил, что перенаправит все излишки произведенной вакцины в государства Азиатско-Тихоокеанского региона.

По данным МИД Австралии, к настоящему моменту страна направила в страны региона более 3,5 млн доз вакцины от AstraZeneca. Партии препарата были переданы Брунею, Вануату, Восточному Тимору, Вьетнаму, Индонезии, Кирибати, Папуа - Новой Гвинее, Самоа, Соломоновым Островам, Тонга, Тувалу и Фиджи.

Промышленное производство вакцины от AstraZeneca началось в Австралии в ноябре 2020 года в Мельбурне на фабрике биотехнологической компании CSL Limited. Планировалось, что на континенте будет произведено порядка 30 млн доз препарата. Однако позднее испытания вакцины, разрабатываемой австралийскими учеными на базе университете штата Квинсленд (Австралия), были остановлены, в связи с чем размер партии в рамках контракта был увеличен до 50 млн доз.

Власти зафиксировали первый случай инфицирования новым коронавирусом в стране 29 января 2020 года. К настоящему времени число инфицированных в стране достигло 136,5 тыс., от последствий вызванного вирусом заболевания умерли 1 495 человек, выздоровели свыше 107 тыс. Число пациентов с активной формой заболевания составляет 27,5 тыс.

Фото: ria.ru