Производство Tesla в КНР было остановлено из-за нехватки чипов

Производитель электромобилей Tesla Inc временно приостановил некоторые операции на своем заводе в Шанхае в прошлом месяце на фоне глобальной нехватки полупроводников, сообщило в четверг агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.

Часть производственной линии на китайском заводе американской компании была остановлена примерно на четыре дня в августе из-за нехватки чипов, говорится в сообщении report said.

В настоящее время работа конвейера нормализовалась, передает агентство.

Tesla пока не ответила на запрос Рейтер о комментариях.

В прошлом месяце крупнейший в мире автопроизводитель Toyota Motor Corp сообщил, что сократит производство в сентябре на 40% по сравнению с предыдущим планом из-за глобального дефицита полупроводников.

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