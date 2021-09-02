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02.09.2021

Производство Tesla в КНР было остановлено из-за нехватки чипов

Производство Tesla в КНР было остановлено из-за нехватки чипов

Производитель электромобилей Tesla Inc временно приостановил некоторые операции на своем заводе в Шанхае в прошлом месяце на фоне глобальной нехватки полупроводников.

Производитель электромобилей Tesla Inc временно приостановил некоторые операции на своем заводе в Шанхае в прошлом месяце на фоне глобальной нехватки полупроводников, сообщило в четверг агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.

Часть производственной линии на китайском заводе американской компании была остановлена примерно на четыре дня в августе из-за нехватки чипов, говорится в сообщении report said.

В настоящее время работа конвейера нормализовалась, передает агентство.

Tesla пока не ответила на запрос Рейтер о комментариях.

В прошлом месяце крупнейший в мире автопроизводитель Toyota Motor Corp сообщил, что сократит производство в сентябре на 40% по сравнению с предыдущим планом из-за глобального дефицита полупроводников.

Фото: qz.com

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