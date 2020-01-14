Производство молока и сливок в Казахстане выросло на 7% за год

По итогам 12 месяцев прошлого года свежее молоко в Казахстане подорожало на 6,8% к аналогичному периоду годом ранее. Для сравнения: общий уровень инфляции в соответствующем периоде составил всего 5,3%, однако продовольственные товары подорожали на 8,2% за год, а непосредственно продукты питания — на 8,1%.

По итогам декабря сырое молоко в городах РК стоило в среднем 222 тг за литр, против 211 тг годом ранее, пастеризованное — 251 тг, против 228 тг годом ранее.

Производство молока растёт. Так, за 11 месяцев в РК выпустили 509,3 тыс. тонн обработанного молока и сливок, против 476,3 тыс. тонн годом ранее. 30% производства сконцентрировано в Северо-Казахстанской области. Среди лидеров также Алматинская, Акмолинская и Костанайская области. На эти четыре региона приходится три четверти выпуска в секторе.

Напомним, совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) продлил для Казахстана переходный период по принятию требований к микробиологическим показателям молока-сырья до 1 января 2025 года. К этому времени страна выполнит все мероприятия, заложенные в соответствующей национальной дорожной карте, включая совершенствование лабораторной базы и практик контроля входного сырья.

Произведённая по переходным требованиям молочная продукция (сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, сырые сливки, используемые для производства молочных продуктов, за исключением питьевого и восстановленного молока, кисломолочной продукции, детского питания, твердых сыров, сливочного масла) будет обращаться только в Казахстане.

Казахстан дважды откладывал срок введения новых требований: сначала на 1 июля 2017 года, затем, специальным решением, до 1 января 2020 года. Сегодня отсрочку по внедрению нового техрегламента у ЕАЭС получили Казахстан и Кыргызстан.

Казахстанские производители в целом обеспечивают спрос в секторе: по итогам 10 месяцев прошлого года 96,3% рынка молока и сливок оставалось за отечественными компаниями. Экспорт тем временем вырос на 33% за год.