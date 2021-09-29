Производитель игрушек Lego увеличил полугодовую чистую прибыль вдвое

Датский производитель игрушек Lego A/S, один из крупнейших в мире, увеличил выручку в первом полугодии на 46% относительно того же периода прошлого года - до 23 млрд крон ($3,62 млрд).

Чистая прибыль подскочила более чем вдвое и достигла 6,32 млрд крон, говорится в пресс-релизе компании.

Гендиректор Lego Нильс Кристиансен объяснил успешные показатели в том числе открытием сотен новых магазинов и улучшением цифровой платформы. По его словам, инвестиции, которые вливались в это в последние годы, подготовили компанию как к пандемии, так и к последующему возвращению покупателей в торговые центры.

"Такие усилия в разных направлениях начинают приносить плоды", - сказал он The Wall Street Journal.

По его словам, что в 2021 году из-за пандемии COVID-19 и заторов в портах пострадали глобальны цепочки поставок, но Lego справилась с этой ситуацией, найдя новых поставщиков сырья в короткие сроки. Также компания перераспределяла сырье между своими производственными базами для обеспечения нормальной работы на всех пяти предприятиях.

Lego ежедневно сталкивается с проблемами, но "мы справляемся", сказал Кристиансен. Несмотря на опасения по поводу нехватки игрушек и других товаров в преддверии рождественских праздников, он выразил уверенность в том, что Lego сможет удовлетворить спрос на всех своих рынках.

Он также сказал, что компания не будет повышать цены, несмотря на проблемы в глобальных цепочках поставок.

Фото: 2game.com