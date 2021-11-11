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В прошлый четверг, в 2:28

Производитель электрокаров Rivian Automotive привлек в рамках IPO почти $12 млрд

Производитель электрокаров Rivian Automotive привлек в рамках IPO почти $12 млрд

Компания-производитель электрокаров Rivian Automotive провела первичное размещение акций по цене $78 за бумагу, сообщила компания.

Компания-производитель электрокаров Rivian Automotive провела первичное размещение акций по цене $78 за бумагу, сообщила компания. В ходе IPO, которое прошло  9 ноября, организация продала 153 млн акций вместо ранее запланированных 135 млн. В итоге Rivian удалось привлечь $11,9 млрд без учета 30-дневного опциона на 22,95 млн акций по цене листинга, который компания выпустила для андеррайтеров размещения.

Ведущие банки с Уолл-стрит — Morgan Stanley, Goldman Sachs и JPMorgan — выступили в качестве ведущих менеджеров по размещению акций Rivian, а Barclays, Deutsche Bank, Allen & Company, BofA Securities, Mizuho Securities и Wells Fargo Securities выступили в качестве дополнительных менеджеров по IPO.

Компания занимается выпуском подключаемой электрической платформы, которая может гибко применяться в различных областях, а также грузовиков для доставки грузов R1T и R1S, которые производятся на заводе Rivian в городе Нормал, штат Иллинойс. Поставки R1T начнутся в сентябре 2021 года, а поставки R1S ожидаются к концу этого года. 

Фото: ixbt.com

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