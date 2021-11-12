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В прошлую пятницу, в 12:03

Продажи на принадлежащей Alibaba платформе на День холостяка в Китае превысили $84 млрд

Продажи на принадлежащей Alibaba платформе на День холостяка в Китае превысили $84 млрд

Общий объем продаж на принадлежащей корпорации Alibaba платформе Tmall по случаю скидок на отмечаемый в Китае 11 ноября День холостяка составил 540,3 млрд юаней (около $84,2 млрд).

Общий объем продаж на принадлежащей корпорации Alibaba платформе Tmall по случаю скидок на отмечаемый в Китае 11 ноября День холостяка составил 540,3 млрд юаней (около $84,2 млрд). Такие данные компании были отражены в полночь на табло по итогам акции в принадлежащем Alibaba центре научного взаимодействия наукограда будущего в провинции Ханчжоу (восточная провинция Чжэцзян), сообщает информационный ресурс Sina.

Предзаказ на товары со скидкой был открыт еще 20 октября. В акции приняли участие порядка 14 млн различных наименований товаров 290 тыс. брендов. Первое окно для покупок открылось 1 ноября и продлилось до 3 ноября. Таким образом, как и в прошлом году, к акции было добавлено три дополнительных дня. Второй шанс приобрести товары со скидками покупатели получили непосредственно на День холостяка 11 ноября.

В этом году были значительно превышены показатели 2020 года. За первый час распродаж объем продаж свыше 2,6 тыс. брендов превысил соответствующий показатель за весь день 11 ноября в прошлом году. Продажи 78 брендов за 11 ноября в этом году выросли с десятков миллионов юаней в прошлом году до сотен миллионов юаней у каждого.

День тотальной распродажи, называемый в Китае "Днем холостяка", или Всемирным днем шопинга, проводится на площадках Alibaba 11 ноября с 2009 года. В этот день в течение 24 часов магазины значительно снижают цены на всех торговых онлайн-площадках компании.

Фото: alizila.com

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Китай
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