Продажи автомобилей в Китае в сентябре упали на 20%

Продажи автомобилей в Китае упали на 19,6% в сентябре в годовом выражении, снизившись по итогам пятого месяца кряду на фоне сохраняющегося дефицита микрочипов, сообщила во вторник Китайская ассоциация автопроизводителей.

Продажи на крупнейшем авторынке мира сократились до 2,07 миллиона транспортных средств в прошлом месяце, сообщила ассоциация.

Между тем продажи машин на новых источниках энергии (NEV) в сентябре подскочили более чем в два раза и составили 357.000 автомобилей.

Tesla Inc продала 56.006 произведенных в Китае электромобилей в сентябре, что стало рекордным показателем с начала выпуска машин в Шанхае два года назад. Продажи выросли на 27% по сравнению с августом.