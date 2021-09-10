Продажа валюты из Нацфонда в августе снизилась до 845 млн долларов

На фоне позитивных сигналов с внешних рынков, а также в преддверии публикации важной внутренней макростатистики и решения НБРК по базовой ставке — на торгах четверга курс нацвалюты демонстрировал некоторое укрепление. По итогам торгов курс по паре USDKZT снизился до отметки 426,15 тенге за доллар (-0,23 тенге). При этом объём торгов долларами был пониженным и составил 82,9 млн долларов (-43,8 млн), отражая в моменте интерес игроков рынка к купле-продажи валюты, сообщает Ассоциация финансистов Казахстана.

Вместе с тем поддержку нацвалюте оказывают и регулярные продажи валюты из Нацфонда в рамках обеспечения трансфертов в бюджет. Так, объём продаж валюты из Нацфонда в августе составил 845 млн долларов, против 1,1 млрд долларов в июле. Отметим, что по итогам января-августа суммарный объём продаж из Нацфонда составил 6,2 млрд долларов, что оказывало значительную поддержку нацвалюте.

Из предстоящих событий отметим решение НБРК по базовой ставке (13.09), обновление прогнозов по инфляции на текущий год, данные по индексу деловой активности за август.

На сегодняшней сессии пара USDKZT (11:22 ALA) торгуется на уровне 426,75 тенге за доллар, что на 60 тиынов выше средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.

Фото: total.kz