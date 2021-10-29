Приложение Coinbase оказалась на первом месте по популярности в AppStore

Как пишет РБК, это произошло после того, как в среду разработчики добавили в название приложения биржевой тикер криптовалюты {{1173182|Shiba inu), которая за месяц подорожала более чем на 1000%.

В четверг альткоин снова обновил исторический максимум, уйдя выше $0,000086. Капитализация монеты-мема, по данным Coinmarketcap, в районе 10 утра достигла $42 млрд, обогнав любимую монету Илона Маска Dogecoin и заняв восьмое место в списке крупнейших по капитализации криптовалют. Позже котировки снизились до $0,00081.

Выросла и популярность шуточной криптовалюты с изображением собаки породы сиба-ину (как и на Dogecoin) в соцсетях: количество ее упоминаний в Twitter превысило 1 млн за последние сутки.

Монета также нашла приверженцев среди знаменитостей — от бывших звезд бойз-бэндов до профессиональных спортсменов, пишет CNN Business.

Ранее в этом году соучредитель Ethereum Виталик Бутерин попал в заголовки газет, пожертвовав монету cиба-ину на сумму $1 млрд в фонд помощи Covid-19 в Индии.

Резкий взлет стоимости альткоина на этой неделе совпал с ростом поддержки петиции в Change.org, призывающей торговую платформу Robinhood сделать доступной торговлю монетой. Под петицией уже собрано 334 500 подписей.

На этой неделе онлайн-брокер завил, что на криптовалюты приходилось почти 20% его доходов от транзакций в третьем квартале, или около $51 млн. Это на 860% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Фото: rbc.ru