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Finance.kz
Finance.kz
Сегодня, в 14:36

Президент UFC: Хабиб Нурмагомедов также богат как и Конор Макгрегор

Президент UFC Дэйна Уайт в интервью на вопрос о возможном матч-реванше между чемпионом организации в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором заявил, что финансовое состояние россиянина не меньше чем у его звездного визави. 

По словам Уайта, состояние Нурмагомедова оценивается в более $50 миллионов.  

Уайт также сообщил, что победой над Дональдом Серроне ирландец заслужил право на реванш против чемпиона. Однако, Нурмагомедову для начала нужно пройти препятствие в лице Тони Фергюсона 18 апреля на турнире UFC 249. 

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Finance.kz
Президент UFC: Хабиб Нурмагомедов также богат как и Конор Макгрегор
Президент UFC: Хабиб Нурмагомедов также богат как и Конор Макгрегор
По словам Уайта, состояние Нурмагомедова оценивается в более $50 миллионов.
Сегодня, в 14:36
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