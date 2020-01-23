Президент UFC: Хабиб Нурмагомедов также богат как и Конор Макгрегор

Президент UFC Дэйна Уайт в интервью на вопрос о возможном матч-реванше между чемпионом организации в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором заявил, что финансовое состояние россиянина не меньше чем у его звездного визави.

По словам Уайта, состояние Нурмагомедова оценивается в более $50 миллионов.

Уайт также сообщил, что победой над Дональдом Серроне ирландец заслужил право на реванш против чемпиона. Однако, Нурмагомедову для начала нужно пройти препятствие в лице Тони Фергюсона 18 апреля на турнире UFC 249.