Президент США подписал закон об ужесточении ограничений в отношении Huawei, ZTE

Президент США Джо Байден в четверг подписал закон, препятствующий таким компаниям, как Huawei Technologies Co или ZTE Corp, которые считаются угрозой безопасности, получать лицензии на свое новое оборудование от американских регуляторов.

Закон о безопасном оборудовании - один из череды мер, ужесточающих ограничения для китайских телекоммуникационных и технологических компаний в США - был единогласно принят Сенатом США 28 октября, и в начале ноября Палата представителей США одобрила его 420 голосами против 4.

Байден подписал новый закон за несколько дней до виртуального саммита с китайским лидером Си Цзиньпином. Агентство Рейтер сообщило, что встреча ожидается в понедельник.

Согласно новому закону, Федеральная комиссия по связи США (FCC) больше не будет рассматривать и утверждать заявки на выдачу разрешений на использование оборудования, представляющего неприемлемый риск для национальной безопасности.

Фото: scmp.com