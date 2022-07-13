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13.07.2022

Президент Шри-Ланки покинул страну

Президент Шри-Ланки покинул страну

Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса покинул страну.

Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса покинул страну незадолго до того, как он должен был официально уйти в отставку, сообщает телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного сотрудника службы безопасности.

По словам чиновника, Раджапакса и его жена вылетели в Мале (Мальдивы) на военно-транспортном самолете Ан-32 Военно-воздушных сил Шри-Ланки.

Он отметил, что местная авиадиспетчерская служба поначалу отказывала самолету президента Шри-Ланки в просьбе приземлиться до вмешательства спикера народного меджлиса Мальдив и бывшего президента Мохамеда Нашида.

Ранее сообщалось, что Раджапакса официально уйдет в отставку на этой неделе, а парламентарии выберут нового президента страны 20 июля.

В минувшие выходные на Шри-Ланке прошли масштабные акции протеста. Участники акций ворвались в резиденцию президента, учинив там погром. Звучали требования об отставке президента и премьер-министра.

Протесты на Шри-Ланке продолжаются уже несколько месяцев. В последние дни они сопровождались беспорядками, поджогами. Восемь человек погибли, более 200 пострадали, огнем уничтожено 60 транспортных средств и более 100 зданий.

Шри-Ланка переживает самый серьезный экономический кризис с 1948 года, когда страна получила независимость от Великобритании.

Фото: rbc.ru

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