Президент РФ подписал закон о предустановке российских приложений на смартфоны и другую электронику

Президент России Владимир Путин подписал закон об обязательной предустановке российского программного обеспечения на электронную технику, продаваемую в России. Документ опубликован на официальном сайте правовой информации.

Закон начнёт действовать с 1 июля 2020 года. Списки обязательных приложений и устройств, на которые распространяются требования, а также порядок установки должно определить правительство. В Госдуме ранее заявляли, что закон касается смартфонов, компьютеров и телевизоров с функцией Smart TV.

Приложение может быть установлено как на стадии производства, так и при продаже устройства клиенту, объяснял соавтор закона Алексей Канаев. По его мнению, это не вызовет затрат и каких-либо сложностей.

Госдума приняла закон в третьем чтении 21 ноября 2019 года, а Совет федерации одобрил документ 25 ноября. Авторы инициативы объясняли, что новые правила помогут в продвижении российских приложений на рынке и сделают их доступнее для пользователей.

В конце ноября объединение крупных производителей и продавцов электроники направило Путину письмо с просьбой не подписывать закон. Автором обращения выступила РАТЭК, в которую входят в том числе Google, Аpple, Samsung и другие. Ассоциация предупреждала, что вступление правил в силу приведёт к созданию монополии на рынке программного обеспечения. Кроме того, закон нарушает принципы Всемирной торговой организации и положения договора ЕАЭС.