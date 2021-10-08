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08.10.2021

Президент провел встречу с Премьер-министром Аскаром Маминым

Президент провел встречу с Премьер-министром Аскаром Маминым

Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране, ходе уборочной кампании, мерах по стабилизации цен на социально значимые товары, привлечении инвестиций.

Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране, ходе уборочной кампании, мерах по стабилизации цен на социально значимые товары, привлечении инвестиций и других актуальных вопросах социально-экономического развития, сообщили в пресс-службе Ак орды. 

Премьер-министр проинформировал Президента о стабилизации эпидемиологической ситуации. По данным Правительства, за последний месяц заболеваемость в стране снизилась в 1,7 раза. Уровень репродуктивности составляет 0,94, загруженность инфекционных коек – 34 %, реанимационных – 32 %.

Главе государства сообщили о продолжении планомерной работы по вакцинации населения. Как доложил Аскар Мамин, на сегодняшний день первым компонентом привито более 7,7 млн человек, вторым компонентом – 6,7 млн. В IV квартале текущего года ожидается поставка 4 млн доз вакцины Pfizer. Всего до конца года для более чем 13,3 млн казахстанцев будет обеспечена возможность вакцинации препаратами QazVaс, Спутник V, Sinopharm, Hayat-Vax, SinoVac и Pfizer.

Кроме того, Президенту доложили о вакцинации населения против гриппа. К настоящему времени прививки получили свыше 694 тысяч человек, всего планируется вакцинировать 2,5 млн граждан.

Аскар Мамин также проинформировал Главу государства о ходе уборочной кампании, работе по стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары, реализации комплекса мер антиинфляционного реагирования.

Президенту доложили о работе по привлечению качественных инвестиций в перспективные отрасли экономики. В целях дальнейшей диверсификации национальной экономики и обеспечения устойчивости ее роста Правительством ведется работа по доведению объема прямых иностранных инвестиций до 30 млрд долларов США в год и повышению уровня инвестиций в основной капитал до 30 % к ВВП уже к 2025 году.

Фото: akorda.kz

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Касымжомарт ТокаевАкордаПрезидент РККазахстанПравительство РКАскар Мамин
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